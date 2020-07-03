متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت النجمة العالمية كاتي بيري النسخة الصوتية لأغنيتها الأخيرة Daisies وذلك علي قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
وكانت كاتي (35 عامًا) قد أطلقت الكليب الرسمي لهذه الأغنية في منتصف شهر مايو الماضي وحقق حتى الآن أكثر من 19.5 مليون مشاهدة.
كليب الأغنية شكّل صدمة كبيرة لمحبّي كاتي بيري لدى طرحه، حيث ظهرت فيه الأخيرة عارية تماما وأبرزت بطنها المنتفخ في فترة حملها من خطيبها أورلاندو بلوم.
وأغنية Daisies هي الأغنية الرئيسية في ألبوم كاتي بيري الخامس والمقرر إطلاقه في 14 أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتي بيري تفاجئ عشاقها و تطلق نسخة “صوتية” لأغنية Daisies لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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