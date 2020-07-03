لهذا السبب مئات الآلاف في حب ماجد المهندس

Jul 03, 2020 أطلق النجم ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “موضروري” كلمات رامي العبودي، الحان وتوزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية أصبحت متوفرة على قناة روتانا الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “انتـه عندي مو ضروري/يعنـي ميهـم لو غبــت/انته لوعمري وحيـاتـي/جان بعـدك ماعشـت”. أدى المهندس الأغنية بصوته الرائع وإحساسه العالي، وقد وصل العمل بسرعة وبساعات قليلة الى عدد كبير من الجمهور. وقد تخطت الأغنية حاجز الـ 550 الف مشاهدة.







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