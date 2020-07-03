انتصار تكشف أنها زوجة باسم سمرة في "سوء الرجالة" ونناقش أزمة ملل الحياة الزوجية

حالة من النشاط الفني تعيشها انتصار في الفترة الحالية حيث تنشغل بأكثر من عمل سينمائي، منهم «سوء الرجالة» و«هيكل نظمي»، كما شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل «اتنين في الصندوق»، وحقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية جداً.

وقالت انتصار: تعاقدت مؤخرا علي القيام بطولته فيلم «سوء الرجالة»، وهو عمل مهم جدا لأنه يتناول عدة قصص داخل المجتمع، وتابعت : أجسد من خلال العمل شخصية سناء وهي ربة منزل، ومتزوجة من باسم سمرة الذي يعمل مدير بنك، ولهما ولد وبنت، وتمر حياتها الزوجية بمنحني خطير جدا، نظرا لملل الحياة الزوجية والتي تمتد لـ 15 أو 20 عام، ورغم هذا تحاول سناء أن تستعيد حياتها الزوجية مرة أخرى، ولكن تقف أمامها العديد من المعوقات، وتدور أحداث الفيلم في أسبوع.

وأضافت : لم يتبق لي إلا يوم واحد تصوير وتنتهي من تصوير فيلم «هيكل نظمي»، الذي يشاركها بطولته رامز جلال وعدد كبير من النجوم، وكان تصوير المشاهد الأخيرة للعمل ما بين المترو ومدينة الإنتاج، ووسط البلد، ومن المتوقع أن يتم التصوير الفترة القادمة في فيلا مهجورة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، خاصة أن الفيلم ينمتي لنوعية الأعمال الرعب الكوميدي.

وتابعت : أنشغل حاليا بتقديم برنامج «بيت ريا وسكينة»، الذي كان قد توقف بسبب فيروس كورونا، وحقق نجاحا كبيرا في الفترة الماضية نظرا لطبيعة المواضيع التي يتناولها البرنامج منها الاجتماعية ومناقشة كل الأشياء والنعم الموجودة حولنا ولا نشعر بها.

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