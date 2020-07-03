شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا ينفى تعرضه للطعن ودخوله المستشفى: أنا سليم وفى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مطرب المهرجانات حمو بيكا الأنباء التي ترددت على السوشيال ميديا، حول دخوله غرفة الإنعاش بأحد المستشفيات، عقب إصابته بطعنات إثر مشاجرة، موضحا أنه الآن يتواجد برفقة أصدقائه في الساحل الشمالى.

ونفى حمو بيكا، عبر صفحته بموقع فيس بوك، ما تردد من تلك الأنباء، كما اتهم أحد الأفراد بإطلاق شائعات حوله وأنه سليم تماما ويتواجد الآن في الساحل الشمالى، كما رفض ذكر اسم من أطلق تلك الشائعات قائلاً: "أنت عاوز تتصيت".

Advertisements

من جانب آخر، يستعد المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، لطرح دويتو غنائى جديد مع مغنى المهرجانات حمو بيكا، يحمل اسم "انا مش مديون لحد"، من كلمات صلاح مندي، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، توزيع فيجو الدخلاوي.

ومن كلمات دويتو الغنائي: "اللي ماسك زلة ليا.. يجي يوم ويقول عليها.. واللي شايف غلطه فيا.. يبقي يكسر عيني بيها.. أنا مش مديون لحد.. ولاحد كبير عليا.. حذاري يوم من قلبتي.. وكرهي ليكم".

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوعا من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس، والأغنية وهندسة صوتية محمد جودة.

كما طرح نجل "شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبدالرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما أنتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.