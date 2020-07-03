شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبي راشد تتغزل فى شقيقها بعيد ميلاده: لدينا الكثير من الهوايات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها، بصورة تجمعهما أثناء إحدى رحلاتهما في اليونان، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وتغزلت ريا أبي راشد فى شقيقها ووجهت رسالة له قائلة: "اليوم هو عيد ميلاد شقيقي، وهو شخص رائع جداً، دائماً ما كان لدينا الكثير من الهوايات والاشياء المشتركة، منذ أن كنا صغاراً، افتقدك واحبك جداً".

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وعلى جانب آخر، ردت الإعلامية ريا أبى راشد على شائعات عملية تجميلها التي انتشرت مؤخراً، ونشرت صورة لوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة: "هذا الوجه الذي كان لدي دايما"، حيث يأتي تعليقها بعدما أطلت بلوك مختلف عما تعود عليه الجمهور منها.

وظهرت الإعلامية ريا أبى راشد بملامح متغيرة تماماً بعد وضع مكياج ثقيل جداً، وبدى وجهها غير بسبب خسارة الوزن، وقد تعود جمهورها على إطلالاتها الناعمة بمكياج خفيف، مما جعل جميع متابعيها يتساءلون، هل خضعت لعملية تجميل؟، ولكن ريا ردت بأسلوب غير مباشر ونشرت صورا بعدها بساعات عبر حسابها على إنستجرام وظهرت ملامحها كما هي.