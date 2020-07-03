شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ناعيا محمود جمعة: وجه مصرى شقيان اتشرفت بيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم عمرو سعد، الفنان الراحل محمود جمعة، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض، حيث ذكر سعد واقعة بشأن الراحل، ونشر صورته عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا "كنت باحضر لمسلسل من إخراج الأستاذ إبراهيم فخر اللى عرفنى بالأستاذ محمود جمعة وعمل دور صغير فى المسلسل لأول مرة فى عمر الستين وجهه المصرى الشقيان المنحوت كان لافت ليا وطيبته وموهبته ومن ساعتها انشغلت بيه وتقريبا لم يفارق أعمالى.. اتشرفت بيك يا عم محمود وكنت ممثل جميل تحتاجه الدراما قوى وإنسان طيب ورائع، ونموذج للأب اللى كان بيجتهد علشان أولاده فى صمت الله يرحمك ويكرمك وينور آخرتك يا راجل يا طيب".



عمرو سعد

وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، أعلن عن رحيل صديق عمره الفنان محمود جمعة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

وأصيب الفنان القدير محمود جمعة بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة بنها، ومحمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى.

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة.