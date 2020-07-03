شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تستأنف تصوير مسلسلاتها القادمة وسط تدابير احترازية.. ومسلسل Loki الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مارفل للإنتاج السينمائي، استئناف تصوير مسلسلاتها القادمة، وسط تدابير احترازية شديدة داخل أماكن التصوير لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللحفاظ على سلامة طاقم التمثيل.

ووفقاً للكثير من التقارير الأجنبية، فإن مسلسل Loki، أول الأعمال الدرامية التي سيتم البدء في تصويرها على أن تعرض العام المقبل، كونها أكثر المسلسلات التي تم الترويج لها، وستتكون من 6 حلقات فقط كموسم أول.

Advertisements

وفى سياق آخر، كانت قد انتشرت بعض الشائعات عن وجود موسم ثانى من مسلسل Loki في الأسابيع الماضية، لكن لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي حتى الأن، وهو ما لم تعلق عليه الشركة في أي من مؤتمراتها الصحفية حتى الأن.

ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل الجديد Loki، في إطار مختلف، وذلك بعد هرب Loki، من قبضة "Avengers"، وظهور الشخصية بـ نسخة مختلفة عن التي توفيت في سلسلة الأفلام، بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف في آواخر العام الماضي 2019، عن أن صوفيا دي مارتينو قد انضمت إلى طاقم العرض، ربما باسم Verity Willis .

"لوكى" هو شخصية من أساطير الأسكندنافية، والتى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح ان يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".