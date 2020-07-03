شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات هوليوود حولن قناع كورونا لقطعة إكسسوار.. أبرزهن مايلى وريس وكيلينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، شددت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية على أهمية تغطية الوجه بارتداء القناع وذلك لمنع انتقال الفيروس، وساعدت عدد من نجمات هوليوود على ارتداء الأقنعة.

وقد استغنت بعض النجمات عن الشكل التقليدى للقناع وظهرت بأقنعة ذات تصميمات مميزة وكأنها قطعة من الإكسسوارات، التى بالضرورة أن تكون مميزة وملفتة للأنظار ومناسبة تماما للملابس وهو ما ظهر بعدد الصور التى التقطت لهن.

تأتى فى المقدمة مايلى سايروس التى تتعمد اختيار أقنعة ذات تصميمات مميز وذلك لكى تتفادى الإصابة بفيروس كورونا وفى نفس الوقت تجعل القناع قطعة مميزة من الإكسسوارات فظهرت بعض الأقنعة التى ارتدتها تحمل الرسومات الكرتونية التى تحمل خفة ظل واضحة.

قناع مايلي سايروس يحمل العديد من الرسوم الكرتون وفم يبتسم و كأنه فم مايلي نفسها

أيضا تورى بورش ركزت علي اختيار الأقنعة ذات التصميم المناسب لملابسها وهو ما يجعلها دائما محط تركيز الملايين حول العالم ، حيث تبحث دائما عن الاطلالة المميزة حتي وسط جائحة كورونا.



توري بورش توري بورش

كذلك تخلت النجمة العالمية ريس ويزرسبون عن الشكل التقليدي للقناع الطبى، وظهرت عدة مرات مرتدية أقنعة وجه متداخلة الألوان وذات تصميم مميز، ودخلت أيضا القائمة كل من النجمة العالمية جنيفر أنيستون و تريسى اليس روس و ميندي كيلينج ، و غيرهن.

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تريسي اليس روس



جنيفر أنيستون



ريس ويزرسبون



كيري واشنطن



مايلي بقناع يحمل رسومات



مايلي سايروس