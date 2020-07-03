شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا خان.. أول بطل خارق مسلم ينضم لسلسلة Marvel الشهيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انضمام شخصية جديدة لعالم مارفل للأبطال الخارقين، من أصل باكستاني مسلم، وهي الشخصية الأولي المسلمة التي تنضم للعالم الشهير الذي استمر في السينما والدراما لعقود طويلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة shethepeople، فأن الشخصية الجديدة التي انضمت لعالم مارفل، هي مراهقاً أمريكيا من أصول باكستانية سينافس أبطال خارقين مثل Iron Man وHulk و Captain America، وهو المسلم الأول الذي سينضم لعالم مارفل، عن طريق ظهوره الأول في لعبة للفيديو.

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كامالا خان

الشخصية الجديدة المسلمة تدعي "كامالا خان"، وستظهر للمرة الأولي في لعبة فيديو طورتها شركة يابانية لتطوير ألعاب الفيديو، ومن المقرر أن تطرح العام المقبل في الأسواق، وستلعب الشخصية الجديدة دور بطولي جديد، فهي من تصميم سناء أمانات.

وفي تصريحات نقلتها الشخصية لصاحبة الشخصية، قالت "إنها تريد للفتيات المسلمات أن يكن خارقات، ويمكن النظر اليهن بأنهم يستطيعون فعل ما يريدون في أي وقت وبدون أي حواجز تمنعهن من تحقيق غاياتهن".

ومن المقرر أن تظهر كامالا خان، صاحبة الـ 16 عاماً، في دور البطولة في فيلم لشركة مارفل، يجري التحضير له، وستكون الشخصية المركزية والأساسية في الفيلم الجديد، وهو ما يحفز مشاركات المرأة في إنقاذ العالم وكونهن شخصيات خارقات بعد ظهورهن القوي في فيلم Avengers: Infinity War ومساعدتهم في فرض السيطرة، مثل شخصيات Scarlet Witch و Black Widow.