شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تطلب الدعاء بالشفاء لابنها بعد إصابته بكسر فى الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة على الدعاء لابنها يوسف بالشفاء بعدما أصيب بكسر فى الترقوة، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيس بوك" "ادعو ليوسف حبيبى ربنا يهون عليه الفترة اللى جاية كسر فى الترقوة الألم لا يحتمل".

وكتبت أيتن عامر، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" "ادعو لإبنى ربنا يهون عليه الوجع والألم. ربنا يحفظ كل الأطفال يا رب"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تدوينتها، متمنين لابنها الشفاء العاجل، كذلك تضامن معها عدد من الفنانين، داعين الله أن يشفيه.

يشار إلى أن الفنانة أيتن عامر، كانت قد شددت على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج فى الأماكن العامة للوقاية من مرض "كوفيد 19"، مشيرة إلى أهمية عدم الخروج إلا فى حالات الضرورة.

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وقبل عدة أيام، قالت الفنانة أيتن عامر فى مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، "حبيبت أفكركم النهاردة الحظر خلص.. لكن كورونا لسه مخلصتتش.. أنا نزلت مشاوير وكنت مضطرة لأن لسه ملتزمة بالعزل المنزل وهفضل متلزمة لحد ما يلاقوا علاج أو مصل للوقاية من الفيروس".

وأضافت: "نزلت الشارع عشان مشاوير ضرورية وشوفت 50% من الناس مش لابسين كمامات.. أنا بس حبيت أفكركم أن الحظر خلص لكن كورونا لسه"، من ناحية أخرى، خضعت الفنانة أيتن عامر إلى بعض التمارين الرياضية الشاقة، حيث نشرت صورا لها عبر خاصية الأستورى على تطبيق إنستجرام عقب الانتهاء من التمارين الشاقة.

يذكر أن الفنانة أيتن عامر شاركت فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.