شكرا لقرائتكم خبر عن "نسل الأغراب" يجبر أحمد السقا على تصوير المشاهد المتبقية فى "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أحمد السقا تحديد صناع فيلمه "العنكبوت" موعداً لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية فى العمل الذى توقف منذ شهر يناير الماضى، بسبب سفر السقا إلى لبنان لتصوير برنامجه الأخير "اغلب السقا" وتسببت أزمة فيروس كورونا فى بقائه هناك لمدة أكثر من 3 أشهر كاملة وتأجل تصوير باقى مشاهد الفيلم حتى الآن حيث يتبقى أسبوع فقط فى العمل ويتم الانتهاء منه بالكامل.

ويأمل السقا فى الانتهاء من المشاهد المتبقية فى الفيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من أجل التفرغ إلى مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى تعاقد على بطولته مع شركة سينرجى بمشاركة أمير كرارة ومى عمر ودياب وادوارد وتأليف وإخراج محمد سامى للعرض فى شهر رمضان 2021، وتدور احداثه فى اطار صعيدى ويعد من الأعمال المترقبة العام المقبل ويحتاج تحضيرات مكثفة.

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض خاصة وان السينمات مغلقة منذ شهر مارس الماضى.

يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.