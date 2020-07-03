شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الرابع من Stranger Things يحصل على الضوء الأخضر لاستكمال التصوير.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لمسلسل الخيال والفانتازيا Stranger Things، استئناف تصوير الموسم الرابع بعد توقف دام لأكثر من عدة أشهر بسبب الغلق التام الذي شهده العالم على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً لصحيفة Hollywood Reporter، فأن شبكة قنوات نتفليكس المنتجة للمسلسل الشهير، قررت بدء استكمال التصوير يوم 17 سبتمبر المقبل في جورجيا، بعد توقف عدة أشهر منذ بدء التصوير في 7 يناير الماضي.





وكان من المقر ان ينتهي تصوير الموسم الرابع الجديد في أغسطس المقبل، على ان يعرض نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل، ولكن الغلق الذي سببه فيروس كورونا أربك حسابات الشركة المنتجة مما دفعها لتأجيل العرض لأجل غير مسمي.

Advertisements

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.