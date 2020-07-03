شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتذكر خالد صالح فى لايف الخليج 365: "فنان عظيم نفتقده.. ونصحنى من قلبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلّت النجمة درة، ضيفة في برنامج Live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام.

وتذكرت الفنانة "درة" عبر اللايف، الفنان الراحل "خالد صالح"، مؤكدة أنه من أفضل من مثلت معه، قائلة، "تعرفت على خالد صالح في فيلم "هي فوضى"، ولكن كان تعارفا سطحيا، وعلاقتي توطدت به وأصبحنا أصدقاء عندما عملت معه في مسلسل "الريان".

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وأضافت، "خالد كان شخصا عظيما، وموهبة كبيرة، ولا يشبه أحد، وعلى المستوى الشخصي هو رجل حقيقي، أخ حنون، ومتواضع، كان يقدم لي النصائح كلما طلبتها منه ويعطيني الحلول لأي مشكلة".

وعن ابنه "أحمد"، قالت "درة"، "عندما عملت مع "أحمد" في مسلسل نسر الصعيد، بكيت وتأثرت لأنه ذكّرني بوالده، وهو ممثل موهوب، لا يكرر والده، فهو استطاع أن يرسم لنفسه طريقا خاصا به، ربنا يوفقه".

برنامج Live مع As3ad، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام، يستضيف خلاله عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عير خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.