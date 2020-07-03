شكرا لقرائتكم خبر عن هزار × هزار.. ليلى علوى تستعين بـ عزيزة فى "الحجر الداير" لقتل شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت النجمة ليلى علوى، بمشهد لها فى فيلم "الحجر الداير" أمام الفنان حسين فهمى، لمحاولة قتل شهر يوليو، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر، صورة لها من الفيلم حاملة السكين وتحاول قتل شهر يوليو 2020، وعلقت على الصورة "لما شهر يوليو يدخل عليك.. عزيزة.. الحجر الداير".





فيلم الحجر الداير، عرض لأول مرة فى دور العرض السينمائى يوم 12 أكتوبر عام 1992، وهو من بطولة ليلى علوى، حسين فهمى، إلهام شاهين، صفية العمرى، حسين الشربينى، سعد أردش، سميرة محسن، سميرة صدقى، محمد خيرى، خليل مرسى وغيرهم من الفنانين، تأليف سامية شكرى وإخراج محمد راضى.

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تدور أحداث الفيلم حول (عادل) موظف بسيط متزوج من (عزيزة) التى تعمل مدرسة، وله ثلاثة أطفال، ويعجز عن الوفاء بالتزاماته المادية تجاه أسرته، يتعرف على (إجلال) سيدة الأعمال ذات نشاطات مشبوهة وتبهرها وسامته فيتزوجان، ويعمل معها ويحقق أرباحاً كبيرة، وفى إحدى الحفلات يتعرف على المليونير (الحمزاوى) وابنته (شيرين) وتعجب به ويتزوجها لتحقيق أحلامه على الرغم من علمه بأنها تدمن المخدرات، يعجز على التوفيق بين زوجاته الثلاث، فتلفظه الأولى من عالمها، وتثور عليه الثانية، وتموت الثالثة بجرعة مخدرة، يشعر بالضياع ويحاول العودة إلى حياته الأولى.

وكانت النجمة ليلى علوى، صرحت مؤخرا أن يوم 30 يونيو، واحدا من الأيام العظيمة فى تاريخ مصر، وكذلك يوم فارق فى قلوب كل المصريين، حيث نشرت صورة لشعار 30 يونيو، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليه: "كل سنة فى نفس المعاد بنحس ونفتكر قد إيه اليوم ده كان عظيم والمشاعر والحماس كان حقيقى وعظيم 30 يونيو 2013 يوم فارق فى تاريخ مصر وفى قلوب كل المصريين، أحب أهنى الشعب المصرى بالذكرى السابعة بثورة 30 يونيو المجيدة والتى شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصرى وانتصار إرادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف، والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها واستعادة استقرارها وكانت بداية لبناء دولة عصرية حديثة فى كل المجالات".