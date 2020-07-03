شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى عن الراحل محمود جمعة: كنت أتمنى أمثل قدام حضرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة نشوى مصطفى كلمات على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تنعى بها الراحل محمود جمعة الذى وافته المنية اليوم وقالت فيه: "من سنتين كانت اول واخر مرة اشوف حضرتك — كنت اتمنى امثل قدام حضرتك — بس سبقتنا على النور — ربنا يمتعك بالجنة يا استاذ واشوف وشك بخير. ونشرت فيديو قام بتصويره بعد حضوره لمسرحية "سيلفى مع الموت" من بطولة نشوى مصطفى.

مسرحية "سيلفى مع الموت" من تأليف وتمثيل الفنانة نشوى مصطفى، والتى عادت بها إلى المسرح بعد غياب طويل، ومن إخراج محمد علام الذى استخدم تقنيات حديثة وعناصر إبهار ساهمت فى نجاح العرض، ومن إنتاج المسرح الكوميدى بقيادة مديره أحمد السيد وتقوم فكرة العرض المسرحى حول بحث الإنسان الدائم عن الحقيقة الوحيدة الثابتة فى حياته، وهى الموت وتنتمى لأعمال الفصل الواحد والمولودراما القائمة على ممثل واحد ومدتها 55 دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى عن الراحل محمود جمعة: كنت أتمنى أمثل قدام حضرتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.