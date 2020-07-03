شكرا لقرائتكم خبر عن أنا ومامتى.. شاهد وفاء صادق فى طفولتها مع والدتها الفنانة أسمهان توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة وفاء صادق، عن صورة قديمة لها خلال فترة طفولتها، جمعتها بوالدتها الفنانة أسمهان توفيق، التى كانت تحملها بين يديها بينما وضعت كرة على قدم ابنتها وفاء الصغيرة.





ونشرت وفاء الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا ومامتى".



وكانت الفنانة وفاء صادق ابنة المخرج عادل صادق، انضمت إلى أيمن بهجت قمر متسائلة كيف يتم تكريم المخرج محسن ‏حلمى وهو ليس على قيد الحياة، ليرد قمر على وفاء: أبويا وأبوكى خدوا حقهم نجاح ومحبة ومجد، لترد: بهجت ‏قمر المفروض إن الجايزة تبقى باسمه.. يعنى يتقال كده تمنح جائزة بهجت قمر للإبداع لفلان".‏ Advertisements

وفاء صادق ولدت لأسرة فنية، فهى ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التى يختصر ‏عملها الفنى فى الخليج، لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتى شاركت بالتمثيل فى المسلسل ‏الكويتى "فضة قلبها أبيض"، وأختها الصغرى سوما التى عملت بالغناء.‏

من ناحية أخرى، قالت الفنانة وفاء صادق، إنها علمت بترند فرح سنية من خلال صفحة الفنان محمد رياض، وسعدت كثيرا برد فعل الجمهور حول العمل حتى الآن، مؤكدة أنها شاهدت المسلسل خمس مرات، وأن المسلسل منذ بداية عرضه قبل أربع وعشرين عاما حتى الآن يتم عرضه مرتين سنويا.





وتابعت الفنانة وفاء صادق، خلال مداخلة عبر سكايب فى برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى باق إلى الأبد ولن ينسى، مؤكدة أنها تشعر بأنها محظوظة بشكل كبير لأنها شاركت بالعمل به.

وعلقت الفنانة وفاء صادق على دورها فى مسلسل الزعيم، أنه لم تكن هناك مشاهد لها مع الزعيم عادل إمام، لكنها كانت مبهورة بشكل كبير عندما رأت الفنان عادل أمام فى كواليس العمل، مشيرة إلى أن الصورة التى قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى كانت مع أولادها طارق ونور، لكنها بعد نشرها وجدت عددا من التعليقات السخيفة على الصورة وأكدت أنها لن تقم بحذفها وستنشر ما يحلو لها.

وأضافت وفاء صادق أنها ستقوم بمخاطبة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لإصدار قانون رادع لحمايتهم من التنمر.