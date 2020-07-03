يا عينى ع الحلو لما تبهدله الأيام .. محمود عبد المغنى بيطبخ محشى كوسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذكر أن آخر أعمال محمود عبد المغنى السينمائية مشاركته فى فيلم "حملة فرعون" للمخرج رؤوف عبد العزيز، تأليف كريم حسن بشير، وشارك فى بطولته النجم عمرو سعد والفنانة روبى، ومحمد لطفى وسوزان نجم الدين، والتى دارت أحداثه فى إطار تشويقى مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذى يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقةقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير فى منطقة الصراع.

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