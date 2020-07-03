شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المشاهد الجماعية الكثيرة واعتذار سمية الخشاب تأجيل فيلم "صابر وراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المنتج أحمد السبكى تأجيل تصوير فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم خوفاً من العدوى بفيروس كورونا، بسبب مشاهد التجمعات الكثيرة، رغم انطلاق تصويره الأيام الماضية فى مدينة الإنتاج الإعلامى، والفيلم كان مرشحا للعرض فى السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل، لكن تم تأجيل موعد عرضه فى انتظار تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام، كما انتهى مخرج العمل أكرم فريد من معاينة العديد من الأماكن والديكورات بخلاف الديكور الرئيسى فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا التأجيل.

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يشار إلى أن سمية الخشاب، صرحت لـ"الخليج 365"، أنها اعتذرت عن المشاركة فى فيلم "صابروراضى" بطولة الفنان أحمد آدم وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة أنها بدأت المشاهد الأولى بينها وبين أحمد آدم.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط" العام الماضى، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا.