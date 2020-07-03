شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد وسيمون ينعيان الفنان الراحل محمود جمعة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الفنان سليمان عيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مساء اليوم :"إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله الاستاذ والصديق محمود جمعه اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".
من جانبه، نعت الفنانة سيمون، النجم محمود جمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشرت صورة له معلقة :"ياربي.. الله يرحمه".
وأعلن الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن رحيل صديق عمره الفنان محمود جمعة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".
وأصيب الفنان القدير محمود جمعة بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة بنها، ومحمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى.
كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة.
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