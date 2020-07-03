شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أصالة تطرح كليب "الحب والسلام" وتحقق ربع مليون مشاهدة فى أول ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اصالة نصرى، أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها فمجرد طرحها حققت ربع مليون مشاهد في خلال ساعتين فقط.

واستعانت النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام"، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة. ‏

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وكانت النجمة السورية أصالة، وجهت رسالة، قبيل طرح أغنيتها الجديد "الحب والسلام" برسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، قائلة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلّبي".





كما وجهت الشكر للقائمين على الأغنية قائلة: "شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقي الحبيب مصطفى اسماعيل على مجهوده الكبير .. وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه .. بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي .. بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم .. اسمعوها بقلبكم متلّ ماغنّيتها بقلبي".





وكان الملحن محمد رحيم قد أعلن الانتهاء من تصوير أغنية "الحب ‏والسلام" للنجمة أصالة، وهي من كلماته ‏وألحانه مؤكدا أنه عمل ‏مختلف في كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صورا من كواليس ‏التصوير عبر ‏حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "الحمد ‏لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة ‏الاستثنائية ‏صولا، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا في كل عناصره ‏وتركيبه فنيه لم تحدث من ‏قبل".‏