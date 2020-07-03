شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ناعيا محمود جمعة: الله يرحمك يا عم الأخلاق والأدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أحمد السقا، الفنان الراحل محمود جمعة، والذى توفى، ورحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراح مع المرض، حيث نشر السقا، عبر حسابه على "تويتر"، مجموعة من الصور للراحل وعلق عليها، "الله يرحمك ياعم الاخلاق والادب"، حيث كان جمعة قد شارك أحمد السقا فى مسلسل "ولد الغلابة" قبل عامين، كما نعى عدد كبير من الفنانين الراحل من بينهم عمرو سعد وأشرف زكى.



السقا على تويتر

محمود جمعة رحل بعد معاناة ستمرت لفترة تجاوزت الـ 10 أيام، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة، داخل أحد مستشفيات مدينة بنها، و وبدأ الراحل الاستجابة للعلاج منذ ٣ أيام وشهد تحسن ملحوظ ولكنه ظل داخل غرفة العناية المركزة، ومنع الأطباء أي زيارات له طوال هذه الفترة رغم تأكيدهم بزوال مرحلة الخطر، ولكن القدر لم يمهله المزيد من الوقت حتى وافته المنية.

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وكان الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، أعلن رحيل صديق عمره الفنان محمود جمعة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".