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محمد قماح يرد على كلمات الثناء والغزل من زوجته رودين الشاهين.. قال ايه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل المطرب محمد قماح، كلمات الغزل والثناء مع زوجته رودين الشاهين، حيث أعربت رودين عن امتنانها وشكرها له، بينما رد عليها قماح: "الله يخليكى ليا".

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ونشرت رودين، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع زوجها، صحبتها بتعليق: "شكراً لك حبيبى على كل ما فعلته من أجلى، أنا ممتنة لك"، ليرد عليها قماح بنشر صورة أخرى لهما، أرفقها بتعليق: "الله يخليكى ليا".

 

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من ناحية أخرى، انتهى المطرب محمد قماح من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "قماح 2020" على أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة، عن طريق طرح سينجل كل أسبوع، وذلك عبر موقع يوتيوب ويتعاون فيه مع الموزع محمود صبرى.

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واختار "قماح" تصوير أغنية واحدة حتى الآن، وهى "مش بسهولة" الأغنية لحنها قماح لنفسه، من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع محمود صبرى، وأخرج الكليب حسام بدران.

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ومن أغانى الألبوم: يا جاحدة، ومش بسهولة، وحوش عيونك، والبنات، ويا ليلة، من كلمات أحمد مرزوق، كما يتضمن أغنية "لا لا لا "من كلمات طارق مجدى، وأغنيه "يا فرحة قلبى" وهى من كلمات عمر المهدى، وجميع أغانى الألبوم من ألحان قماح.

 

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يذكر أن قماح سبق وطرح عام 2019، ألبوم حمل اسم "ليالى زمان"، وقد طرحه فى الأشهر الأولى من العام الماضى 2019، وتضمن وقتها ثمانية أغانٍ متنوعة جمعت ما بين الألوان الموسيقية المختلفة، ثم طرح بعدها أكثر من أغنية سينجل خلال عدة مناسبات منها أغنية باسم "حج حجيجه بيت الله"، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقبلها طرح بالتوازى مع بدء شهر رمضان أغنية باسم "شهر الصيام"، من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.

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وكان قماح قد أكد أن الأغانى السينجل باتت أفضل طريقة يتواصل بها المطرب مع جمهوره، وبالتالى صار أغلب المطربين يقومون بطرح ألبوماتهم بتلك الكيفية عن طرح أغانى الألبوم بالكامل دفعة واحدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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