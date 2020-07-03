تراند اليوم : شقيقة أحمد زكي تهدد محمد رمضان: القضاء بيننا

خرجت إيمان شقيقة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، عن صمتها للرد على تصريح الفنان محمد رمضان الأخير بأنه ليس من حق عائلة أحمد زكي الاعتراض على المسلسل.

وقالت شقيقة أحمد زكي في تصريحات صحفية: "إزاي مش من حقنا الإطلاع أو الاعتراض على المسلسل، إحنا رافضين المسلسل وفي حال صمم محمد رمضان، سنلجأ للقضاء".

وأكدت إيمان رفضهم التام للمسلسل وذلك احترامًا لوصية أحمد زكي لأنه لم يكن يرغب في ظهور عمل فني عن حياته، وهيثم أيضا قال في أحد البرامج إنه رافض لأي عمل عن والده.

وتابعت إيمان: "يجب على فريق العمل العودة لنا وأخذ رأينا لأننا عائلته، وعدم وجود أحمد وهيثم لا يعطيهم الحق بالتصرف، وأكرر لن يفعلوا شيء رغماً عنا، وغير صحيح ما يتردد أننا نعترض لأمور مادية ولا نسعى لهذا الأمر على الإطلاق".