بـالصور .. هبة مجدي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة هبه مجدي جمهورها، أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "مجدي" في الصور بفستان طويل، من اللون البنفسجي، وبمكياج هادئ . اللون البنفسجي، وبمكياج هادئ .

يذكر أن الفنانة هبة مجدى شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي.

"فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي.

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