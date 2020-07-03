بالأبيض .. لـقاء الخميسي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها، مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "لقاء" في الصور بـفستان أبيض طويل، ومكياج Advertisements بسيط، معلقة: " من أجل حب الأبيض، أتمنى لكم يوم رائع ". بسيط، معلقة: " من أجل حب الأبيض، أتمنى لكم يوم رائع ". يذكر أن، الفنانة لقاء الخميسي قد شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومن تأليف أمين جمال، إبراهيم أبو السعد، أحمد ابو زيد توفيق، محمد فتحي عبد المقصود. اخراج وائل إحسان. الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومن تأليف أمين جمال، إبراهيم أبو السعد، أحمد ابو زيد توفيق، محمد فتحي عبد المقصود. اخراج وائل إحسان.

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