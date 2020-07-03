أحمد السقا ناعيًا محمود جمعة: الله يرحمك ياعم الاخلاق والادب

نعى النجم أحمد السقا، النجم القدير محمود جمعة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر السقا بعض الصور لمحمود، وعلق عليها ناعيًا: الله يرحمك ياعم الاخلاق والادب .. محمود جمعة. Advertisements يذكر أن الفنان القدير محمود جمعة توفي منذ قليل داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عامًا حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته اليوم. بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عامًا حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته اليوم.

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