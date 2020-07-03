أسماء المنور تشارك جمهورها أحدث صورها

شاركت المطربة أسماء المنور جمهورها صورة من اللوك الجديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ومن ناحية أخرى، كانت قد خضعت "المنور" لعملية جراحية في الأيام الماضية وهي استئصال المرارة.
يذكر ان، آخر أعمال أسماء المنور أغنية ديو مع حاتمعمور بعنوان "هاينة"، من ألحان طارق الحجيلي ومن كلمات الشاعر محمد المغربي وهي مستوحاة من التراث المغربي وتوزيع مادارا وطارق الحجيلي وإنتاج وإشراف مشترك لهند تازي وياسين المنور.
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