أسرة الفنان محمود جمعة : العزاء مقتصر على تشييع الجنازة

أعلنت أسرة الفنان الراحل محمود جمعة أنه تم الاقتصار على تشييع جثمان الفنان الراحل ولن يتم إقامة اى سرادقات عزاء له نظرا للظروف التى تمر بها مصر والتزاما بقرارات الحكومة بمنع إقامة اى سرادقات عزاء .

وشهد تشييع جثمان الفنان الراحل انهيارات لنجله وابنته والذين انخرطوا في بكاء شديد وسقط ابنه على الأرض أمام مقبرة الفنان الراحل.

ونعى مثقفو القليوبية الفنان الراحل محمود جمعة الفنان والشاعر وأكدوا أنه

كان علامة فنية وثقافية وفكرية وشاعر متميز خلال تاريخه الفنى والأدبي .ونعى الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالي الأسبق والصديق المقرب للفنان الراحل محمود جمعة قائلا: رحل عنا الإنسان والفنان والقيمة والقدوة المجتمعية والفكرية، رحل الصديق الصدوق في زمن عزت فيه الصداقة.ونعى العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين أصدقاء الفقيد جمعة،مؤكدين أن فقدانه مصاب جلل داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته.كان الفنان محمود جمعة قد أصيب بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلنت خلود جمعة، ابنته في وقت سابق تحسن الحالة الصحية لوالدها مشيرة إلى أنه بدأ في استرداد الوعي والتعرف على من حوله، لينتقل بعدها إلى جوار ربه.يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل"قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.