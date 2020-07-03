شاهد.. الحجز المنزلي يحول محمود عبدالمغني لشيف

نشر الفنان محمود عبد المغنى، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "عبد المغني" في الفيديو، وهو يقوم بعمل محشو باذنجان وكوسة، ويوضح للسيدات الطريقة الصحيحة لعمل المحشى، معلقًا عليه: "ياعينى على الحلو لما تبهدله الأيام". الطريقة الصحيحة لعمل المحشى، معلقًا عليه: "ياعينى على الحلو لما تبهدله الأيام". View this post on Instagram ياعينى على الحلو لما تبهدلة الأيام 🤣🤣🤣 Advertisements A post shared by Mahmoud Moghny (@mahmoudmoghny) on Jul 3, 2020 at 7:05am PDT يذكر أن، الفنان محمود عبد المغنى، قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من محمود عبد المغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم. الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من محمود عبد المغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم.

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