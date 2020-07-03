شاهد .. فاطمة الصفي تكشف سر نحافتها بعض خضوعها لعملية جراحية

نشرت الفنانة فاطمة الصفي بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة حيث أبرزت من خلال جلسة التصوير نحافتها.

ولم تمر جلسة التصوير مرور الكرام، حيث تسأل البعض عن سر نحافتها الزائدة، كما رجح البعض

بأن الصور متعدلة بتقنية الفوتوشوب، لتظهر فاطمة بتلك النحافة الزائدة.

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ومن ناحيتها نفت الفنانة فاطمة الصفي تلك الإشاعة، مؤكدة بأنها خضعت لريجيم قاسي، بالإضافة إلى خضوعها لعملية من أجل خسارة الوزن.

يذكر أن الفنانة فاطمة الصفي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل أم هارون، والمسلسل من تأليف محمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة كل من حياة الفهد، أحمد الجسمي، محمد جابر، عبدالمحسن النمر، سعاد علي، فخرية خميس، فؤاد علي، محمد العلوي، آلاء شاكر، نواف النجم، إلهام علي، فرح الصراف، روان مهدي، آلاء الهندي، عبدالحميد البلوشي، أشجان، ماجد الجسمي، محمد الغباشي، عبير محمد، هيا عبدالسلام، أمل محمد، أحمد ناصر، إبراهيم القحومي، هيفاء العلي، علياء محمد، مواري عبدالله، محمد أبو شعبان.