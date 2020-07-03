مثقفو القليوبية ينعون الفنان محمود جمعة



نعى مثقفو القليوبية الفنان الراحل محمود جمعة الفنان والشاعر، وأكدوا أنه كان علامة فنية وثقافية وفكرية وشاعر متميز خلال تاريخه الفنى والأدبي.

ونعى الدكتور ابراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالي الأسبق والصديق المقرب للفنان الراحل محمود جمعة قائلا: رحل عنا الإنسان والفنان والقيمة والقدوة المجتمعية والفكرية، رحل الصديق الصدوق في زمن عزت فيه الصداقة.

وقال راجح :"إنه كان ملازمًا له طوال فترة تلقي العلاج بمستشفى بنها الجامعى وان كلماته الأخيرة كانت بمثابة رسائل إنسانية .

معقبًا بقوله: رحم الله الإنسان والفنان محمود جمعة.

وقال حلمى عبد الشافي مدير شركة إنتاج فنى وعضو المجلس الاستشاري الأسبق لمحافظة القليوبية:"إن الفنان محمود جمعه تميز بالحضور والقدرة على الأداء بصدق وإتقان ونجح في صناعة نجومية من نوع خاص وفريد بعد أن تفوق في وضع بصمات

متفردة على الشخصيات التى جسدها خلال مشواره الفنى .وطالب الشاعر والأديب فؤاد مرسى مدير عام الثقافة السابق بالقليوبية بتجميع اعمال الفنان محمود جمعه الشعرية والأدبية ونشرها في ديوان يرسخ لتاريخه الفنى والأدبي وقال إن جمعة كان كاتبا الاسعار وتغنى له عدد من الفنانين منهم الفنان إيمان البحر درويش وأنه نجح في العديد من الأعمال الفنية بالمسرح القومى بالقليوبية.ونعى الفنان تامر الجزار الفنان الراحل محمود جمعة وقال إنه كان علامة إنسانية ومجتمعية وكان محبوبا بين زملائه وأصدقائه وبين أبناء مجتمعه في مدينة بنها .وقال المخرج محمد الغباشي:"إن جمعة كان صديقًا مقربًا ورفيق أعماله الفنية على مسرح قصر ثقافة بنهاناعيًا إياه بقوله .. اللهم أدخله فسيح جناتك" .وقال عونى المصرى مدير منطقة آثار شمال سيناء وعضو فرقة القليوبية المسرحية أن محمود جمعة كان فنانًا مختلفا ومبدعًا منذ أن كان عضو بالفرقة وشاعرًا حتى تألقه في عدد من الأعمال الفنية .يأتى ذلك فيما خلت مراسم تشييع جثمان الفنان محمود جمعة بمدافن الأسرة بمقابر الشموت ببنها من تواجد أى فنانين باستثناء عددًا من زملائه وأصدقائه بالفرقة القومية المسرحية بالقليوبية و منهم الشاعر فؤاد مرسى مدير عام الثقافة السابق بالقليوبية والمخرج محمد الغباشي والكابتن محمد بهاء بالنادى الأهلى وعصام مرسي عضو الفرقة القومية بالقليوبية والفنان تامر الجزار وعوني المصري مدير منطقة آثار جنوب سيناء وحلمى عبد الشافي مدير شركة إنتاج فنى وعضو المجلس الاستشاري الأسبق لمحافظة القليوبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل"قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.