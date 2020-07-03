سـيرين عبد النـور تشارك جمهورها صورة برفقة عائلتها

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "سيرين" في الصورة، بصحبة زوجها وأطفالها، تحتفل بالمناولة الأولى لابنتها تاليا، معلقة عليها قائلة:" الأمان كله .. الله يحميلي ياكن ويحمي ولاد العالم وعيلكن ". قائلة:" الأمان كله .. الله يحميلي ياكن ويحمي ولاد العالم وعيلكن ". يذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، كانت من المقرر ان تشارك في الماراثون الرمضاني المنقضي 2020، بمسلسل "دانتيل"، ولكن بسبب الظروف التي تمر بها بلاد العالم بسبب الماراثون الرمضاني المنقضي 2020، بمسلسل "دانتيل"، ولكن بسبب الظروف التي تمر بها بلاد العالم بسبب فيروس كورونا المستجد ، توقف تصويره، وهو من بطولة محمود نصر، وسام فارس، سارة أبي كنعان، وسلوم حداد، من إخراج: المثنى صبح، وتأليف: سماء عبد الخالق.

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