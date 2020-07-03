محمود جمعة وقصة الإنطلاق بعد الستين

الفنان محمود جمعة، بالرغم من عمره الفني التمثيلي القصير مايقرب من العشر سنوات، بعد دخوله عالم التمثيل ونجاحه فيه بعد عامه الـ60، ترك بعد رجيله محطات درامية كبيرة حتى وإن كان عمرها قصير.

دخل التمثيل في عمره الخمسين، وانطلقت نجوميته في سن الستين من خلال عدة أعمال درامية مع كبار نجوم الدراما بداية من مسلسل "كلبش 1" الذي اشتهر بدور الشيخ صالح،

وبعدها في رمضان 2019 تمثل ساحة فنية كبيرة له حيث شارك في 3 أعمال درامية في وقت واحد وهم مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال ، والذي عرض في رمضان 2019، مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، مسلسل "قابيل" مع الفنانة محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

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يذكر أن آخر أعمال الراحل محمود الجمعة هو ظهورهه في مسلسل قوت القلوب بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم ماجدة ذكى ، محمد أنور ، إسلام جمال ، سهر الصايغ، كارولين عزمى ، ديانا هشام ، ومن إخراج مجدى أبو عميره وتأليف محمد الحناوي .

رحل اليوم الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة، عن عمر يناهز الـ 60 عام، إثر تعرضه لوعكة صحية أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جنازته في مسقط رأسها بمدينة بنها، ليدفن بعدها في مقابر العائلة بمقابر الشبوت.