كارول سماحة تخرج عن المألوف في كليب أغنية “Bon Voyage”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وبعد فترة ترقب وانتظار دامت لعدّة أيام، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة كليب أغنيتها الجديدة Bon Voyage بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

الكليب تم عرضه في الساعات الماضية حصريًا عبر قناة “لايف ستايلز ستديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”، على أن يُعرض لاحقًا عبر مختلف الفضائيات العربية.

وجاء الكليب عفويًا وقريبًا من القلب، حيث خرجت من خلاله كارول سماحة من دائرة المألوف وأطلّت على الجمهور بفكرة درامية مهضومة تجذب المُشاهد لمتابعته حتى النهاية، للوقوف عند الحدث الذي سوف يحصل بعد الشك الذي يصيبها حول خيانة حبيبها لها.

وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره قبل أسبوعين في مصر وسط إجراءات مُشددة للوقاية من فيروس كورونا؛ شارك في بطولة العمل إلى جانب كارول سماحة، الممثل المصري باسل ألزارو الذي تجمعه صداقة قويّة معها منذ فترة برنامج “إكس فاكتور” الذي شاركت كارول في لجنة تحكيمه وتولى هو تقديمه حينها عبر إحدى الفضائيات المصرية.

Advertisements

أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا.

في سياق متصل، حرصت الفنانة نانسي عجرم، على تهنئة صديقتها الفنانة كارول سماحة، على أغنيتها الجديدة “Bon Voyage” التي طرحتها أخيراً.

وكتبت نانسي، عبر ” تويتر”، “أجمل ما نقوم به هذه الأيام هو نشر الفرح… مبروك عزيزتي كارول سماحة، على أغنيتك الجديدة… مليئة بالطاقة والإيجابية دائمًا”.