«يا رب يا قادر اشفي أمي».. ابنة رجاء الجداوي تطلب الدعاء لوالدتها

الجمعة 3 يوليه 2020

الفنانه رجاء الجداوي

«يا رب يا قادر اشفي أمي»، طلبت ابنة رجاء الجداوي الدعاء لوالدتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، وكتبت: «يا من تقول للشئ كن فيكون، اشفيها بقدرتك يا شافي يا قادر يا كريم، وارفع عن البشر الوباء، واشفيهم من المرض برحمتك».



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سبق وصرح مصدر مسؤول بإدارة مستشفى العزل بأبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوي، التي تتلقى العلاج بالمستشفى منذ فترة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال «المصدر» في تصريحات صحفيه إنه لا جديد في حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها لا تزال داخل غرفة العناية المركزة من الدرجة الثانية، وتخضع لدفعات منتظمة من الأكسجين، لرفع كفاءة الجهاز التنفسي، موضحًا أن الفيروس مازال داخل الجهاز التنفسي للفنانة القديرة، وذلك رغم جرعات العلاج التي حصلت عليها طوال فترة علاجها، مرجعًا استمرار وجوده إلى ضعف مناعة الفنانة بسبب عامل السن، إذ تبلغ من العمر 82عامًا.

فيما كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في وزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وقال إن حالة رجاء الجداوي «حرجة»، ولم تدخر الأطقم الطبية جهداً في رعايتها، مضيفًا «نطلب من كل المصريين الدعاء لها، وقلبنا واجعنا عليها».