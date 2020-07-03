شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح كليب "الناس في بلادي" على "يوتيوب" والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يوليه 2020

الكينج محمد منير

طرح الكينج محمد منير اغنيته الجديدة “الناس فى بلادى”، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" وذلك بعد ساعات من بثها على أحد تطبيقات الأغاني.



وأغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مؤخرا.

وشاركت في الفيديو كليب لأغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، ومن المقرر طرح الأغنية على القنوات الفضائية يوم 3 يوليو.

الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي.

يذكر أن نجوى إبراهيم كان آخر لقاء جمعها بالكينج محمد منير عام 1984 خلال لقاء مطول وحوار أجرته معه لبرنامجها الشهير "استديو 84"، وتحدث في هذا اللقاء الكينج عن مشواره الغنائي وبداياته وغنى عددا من أغانيه منها أم الضفاير وصبيه وقمر .

وفيما يلي كلمات أغنية الناس في بلادي

فِي جنوبك شَمْس وَخَضِرَة

فِي شِمَالِك بَحْرٌ ومطرة

وَفِي غربك شرقك صَحْرَاء

رملك الْمَاسّ وَيَاقُوت

فيكي الجغرافيا تَعْلَم

وَتَارِيخ فَاضِل يَتَكَلَّم

وَعِلْمُك عَلَى قَلْبِي مُعَلِّمٌ

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وَبُنِيَت فِي الْعِشْق بُيُوت

‎كم شَمْسِك تَفُوت وَرَا قَمَرًا

عُمَّال بيشق الصحرا

أَنَا لِجُلّ حبيبتي السمرا

أَتْعَب وَاكْدَح وَأَمُوت

نرقص ونطير ونغني مَيْن يَعْشَق اِكْتَر مِنِّي

أَنَا حاسس إنِّي كَأَنِّي برجع طِفْل صغنتوت

وبلادي بِلَادِي بِلَادِي ليكي حِبِّي وفؤادي

ياسلام ع النَّاسُ فِي بِلَادِي وَلَا الْجَيْش المظبوط

إِحَنًا شَبَابَك ورجالك ضحكك نَيْلِك وقنالك

وصليبك وَيَا هلالك ماسكين ايديك عَلَى طُولِ

احلوي يامصر وَقَوْمِي تَعَالَى نَفْرَح دا الْيَوْم يُومِئ

دا أَنَا رَاجِلٌ مَلو هدومي بَوفي بوعدي ومسؤول

‎كم شَمْسِك تَفُوت وَرَا قَمَرًا

عُمَّال بيشق الصحرا

أَنَا لِجُلّ حبيبتي السمرا

أَتْعَب وَاكْدَح وَأَمُوت