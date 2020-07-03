فن ومشاهير

يارا تعود للاستوديو من جديد بعد التوقف بسبب فيروس كورونا

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الجمعة 3 يوليه 2020

النجمة اللبنانية يارا

عادت النجمة اللبنانية يارا إلى تسجيل أغنياتها من جديد فى الاستوديو بعد فترة غياب تعود إلى ثلاثة أشهر بسبب الحجر المنزلي الذى فرضه تفشي فيروس كورونا على الجميع، وشاركت يارا جمهورها بأول صور لها داخل الاستوديو فى دبي، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

 

وكانت نشرت المطربة يارا فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام غنت فيه لمدينة بيروت، حيث قالت فيه: "من قلبى سلام لبيروت وقُبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم"، كما علقت على الفيديو بكتابة : "من دبى لبيروت..اشتقت للبنان القديم .. لبنان اللى بيشبهنا".

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وأكدت النجمة اللبنانية يارا، أنه حتى بعد إعادة الأنشطة ، والنوادى، أنها تفضل ممارسة فى المنزل، حيث نشرت يارا عبر حسابها، صورة، أثناء تأيدتها للتمارين الرياضية فى المنزل، وعلقت، حتى من بعد الحجر المنزلي.. أنا بحبّ كمل تمارينى الريّاضية فى البيت .. متل قبل.. واليوم التمرين كان كتير صَعب ومُتعب لأنو المدرّب فادى هيك بَدّو.. وإنتوا بتتمرّنوا بالبيت أو بالجيم واوعى حدا يقلّى ما بيلعب أحسن ما إزعَل منّو"

 

وعبرت يارا، عن اشتياقها للأكلات اللبنانية مثل التبولة والفتوش والحمص، لافتة إلى أنه رغم إمكانية إعداد هذه الأكلات فى المنازل، لكنها ستكون حريصة على تناولها فى أحد المطاعم اللبنانية، مؤكدة أن أول مكان ستزوره بعد إنهاء حالة الإغلاق المفروضه حاليًا ستكون لمطعم يقدم الأكلات اللبنانية.

 

ونشرت يارا، صورة قديمة لها فى أحد المطاعم وكتبت فى تعليقها عليها: "اشتقت كتير للأكل اللبنانى.. تبولة فتّوش حُمّص.. كل هالأشياء يلى كمان فينا نعملها بالبيت.. علشان هيك أول طلعة للمطعم أكيد أكل لبنانى.. وانتوا أى نوع أكل بتحبوا تختاروا لما تطلعوا؟.. I miss and i love Lebanese food".

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