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شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا فى سيلفى جديد من الحجر المنزلى.. وتعلق: قومى بعمل مكياجك والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يوليه 2020
النجمة العالمية ليدي جاجا
شاركت النجمة العالمية ليدي جاجا جمهورها بسيلفي جديد لها داخل الحجر المنزلى، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة: "عندما تقومى بعمل مكياجك أثناء الحجر الصحى".
وكانت قررت النجمة العالمية ليدى جاجا تأجيل سلسة حفلات جولتها الغنائية "Chromatica" لصيف 2021، وهو الخبر الذى فاجأ قطاعا كبيرا من محبى وعشاقى جاجا من مختلف الأعمار، حيث كان يتوقع البعض أن الحفلات ستقام نهاية العام وتحديدا بعد انتهاء فيروس كورونا الذى يهدد العالم.
وكشفت ليدى جاجا البالغة من العمر 34 عاما عن المواعيد المقرر أن تقام فيها حفلات جاجا، والتي سيحضرها عدد كبير من محبيها وعشاقها، فأول هذه الحفلات ستكون في باريس يوم 25 يوليو، وتحيي جاجا حفل آخر في لندن يوم 30 يوليو.
أما عن حفل ليدي جاجا في بوسطن فمن المقرر أن يقام في 7 أغسطس، وتحيي النجمة الشهيرة حفل آخر في تورنتو يوم 16 أغسطس، إضافة إلى حفل ضخم ستحي جاجا في نيوجيرسي في 19 أغسطس ، كما تحيي ليدي جاجا حفل غنائي آخر يوم 27 أغسطس في شيكاغو.
يذكر أن ليدي جاجا اثارت ضجة كبيرة بالكليب الذي اطلقته مع النجمة العالمية إريانا جراند والذي يحمل اسم "rain on me " حيث استطاع العمل أن يحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء من شتي أنحاء العالم.
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