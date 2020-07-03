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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحقق ربع مليون مشاهدة لـ«الحب والسلام» في 4 ساعات والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يوليه 2020
النجمة السورية أصالة نصري
طرحت النجمة السورية أصالة نصري، أحدث أغنياتها بعنوان "الحب والسلام"، بحملة ترويجية للأغنية، حيث انتشرت الإعلانات الخاصة بالأغنية في شوارع مصر.
وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها صباح اليوم، حيث تجاوز في 4 ساعات فقط حاجز ربع مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
أغنية "الحب والسلام" باللهجة المصرية، ومن كلمات وألحان محمد رحيم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب قبل أيام تحت إدارة المخرج محمد القاضي.
وتُراهن أصالة وفريق عمل الأغنية على نجاحها، خاصة وأن أداء أصالة مختلفاً ويحمل روحاً جديدة من حيث الغناء والمعنى.
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