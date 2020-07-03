أصالة تغني الحب والسلام بصوت كل الإنسانية

Jul 03, 2020
طرحت الفنانة أصالة نصري أغنية جديدة بعنوان “الحب والسلام” من كلمات والحان الشاعر والملحن محمد رحيم.
عن الأغنية قالت أصالة: “عمل يشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلّبي .. شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شاركفي العمل”.
الأغنية مليئة بالمشاعر الانسانية والحب والسلام والاشتياق والفرح والعدالة وعدم التفرقة، بالاضافة الى جرعة من التفاؤل على الرغم من كل الظروف الصعبة. وكان لافتاً الجملة التي وردت في سياق كلمات الأغنية عندما قالت اصالة “أنا بغني الغنوة ديه بصوت كل الانسانية”.
آخر أعمال أصالة أغنية بعنوان “جيتني مكسور” أطلقتها منذ عشرة أيام وهي باللهجة الخليجية، من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس. وقد حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة على قناة أصالة الرسمية عبر موقع يوتيوب.
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