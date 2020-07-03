ميس حمدان تنفي تنمّرها على المحجبات وتطالب متابعيها بعدم المزايدة عليها0

خرجت الفنانة الأردنية ميس حمدان عن صمتها، للرد على الهجوم الذي تعرضت له من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامها بالتنمر على المحجبات بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقلد شخصية محجبة من وحي خيالها أسمتها "سماح".

وقالت ميس في تصريح خاص لـ"فوشيا": "أريد أن أعرف أين التنمر الذي قمت به على المحجبات في هذا الفيديو؟!، هل أصبحنا نوجه الاتهامات ونهاجم دون دليل أو سند واضح؟!، لم أتوقع هذه الضجة بعد الفيديو ولا أعرف من وراء تلك الحملة ضدي".

وأضافت حمدان: "هذا الفيديو قديم أثناء تقديمي اسكتشات كوميدية بأحد برامجي السابقة، حينها كنت أقدم العديد من الشخصيات ومن بينها شخصية سماح، وما ارتديته في الفيديو لم يكن حجابًا من الأساس".

وأردفت: "كل ما أردته أثناء الحجر المنزلي، أن أقدم شخصية كل أسبوع، وأقوم بتقليدها، على أن تكون شخصية غير معروفة، لأن موهبة التقليد الحقيقية لا تشترط أن تكون الشخصية المقلدة مشهورة، بل من الممكن أن ألعب شخصية من وحي خيالي".

وواصلت: "أتحدى أي شخص أن يستخرج كلمة واحدة من الفيديو الذي ظهرت فيه، بها إهانة للمحجبات أو أي طائفة أو أي معتقدات بشكل عام".

واختتمت ميس حمدان تصريحاتها، قائلة: "العديد من النجوم قدموا شخصيات شكلها غريب ولم يتهمهم أحد بالتنمر، مثلا هاني رمزي في فيلم غبي منه فيه، ومحمد هنيدي عندما جسد أكثر من مرة شخصية امرأة وغيرهم، كفى مزايدة واتهامات باطلة".

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وكانت ميس حمدان قد نشرت مقطع فيديو عبر إنستغرام، جسدت فيه فتاة تدعى سماح، حيث ظهرت مرتدية حجابا ولديها أسنان كبيرة وتتحدث بشكل شعبي.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو معربين عن غضبهم الشديد منها، وعلق المتابعون: "ليه تعيبي علي خلقة ربنا انتي بتأذي مشاعر ناس موجودة فعلا ولها نفس المشكلة اللي انت حطاه، وهذا اسمه تنمر وعنصرية.. انتي بتتنمري وبستهزئي بناس وبنات فعلا حرام عليكي".

وأضاف آخرون: "حرام عليكي ليه التنمر، في بنات كثير بتعاني من الموضوع ده ومش معاهم فلوس يعملوا فيلرز وتقويم عيب عليكي.. انتي بجد المفروض تتحاكمي انتي واللي زيك ياللي بيعيبوا علي خلقة ربنا الموضوع مش تجسيد انتوا بتجبروا الناس تنتحر بسبب تنمركم المستمر".

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