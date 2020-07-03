درة تطالب بإعدام المتهمين في قضية اغتصاب الطفل السوري

عبرت الفنانة التونسية درة، عن استيائها وحزنها الشديد من جريمة التي هزت دولة لبنان اليوم وهى اغتصاب طفل سوري من قِبل بعض الشباب لبنانيين، مطالبة بالإعدام لكل من فعل تلك الجريمة واصفه إياهم بالوحوش البشرية.

وعلقت درة على هذا الحادث البشع في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلة:”مغتصبي الأطفال هم وحوش بشرية يستحقون الإعدام، ويجب حماية الأطفال في كل أنحاء الأرض منهم.. جريمة يقشعر لها البدن، الإعدام لمغتصبين الطفل السوري”.

وفي سياق مختلف، تستعد درة خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلمها الجديد “الكاهن” مع النجم هاني سلامة، وتدور أحداث الفيلم إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن، وهى تميمه جديدة لم تقدمها درة من قبل، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وتألقت درة خلال الفترة الأخيرة،وتحديداً في المارثوان الرمضاني الماضي بمسلسل “الحرملك الذي ضم كوكبة من نجوم الفن منهم جمال سليمان، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي، هبة نور، بالإضافة لدرة، ومن تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.

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