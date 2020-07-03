مي فاروق تحيي أولى حفلاتها في دار الأوبرا الخميس المقبل

القاهرة – لايف ستايل
تحيي المطربة مي فاروق حفلاً غنائياً، يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وجاء ذلك بعد قرار الحكومة بفك الحظر و عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح المسارح والسينمات و المقاهي.
و روجت مي للحفل، ونشرت البوستر الخاص للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، ومن المقرر أن يصاحبها خلال الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.
وعلقت مي على البوستر، قائلة:" عودة مرة تانية للحفلات بدار الأوبرا ووزارة الثقافة المصرية، يوم الخميس القادم 9 يوليو على مسرح النافورة دار الأوبرا المصرية مع مراعاة كافة الوسائل الاحترازية من تباعد كل شخص والآخر و ارتداء الكمامة".
ومن المنتظر أن تقدم باقة من أشهر أغانيها الرومانسية التى تنال إعجاب الجمهور منهم" في يوم وليلة"،"بقي عايز تنساني"،" وحياتك يا حبيبي" ،" يا شمس يا منورة"،" بكرة تعرف"،" أهواك" وآخرون.
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