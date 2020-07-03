إياد نصار يثير الجدل بمقترح لمعاقبة المتحرش

أثار الفنان إياد نصار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما اقترح بدخول المتحرشين المصحة النفسية بدلًا من سجنهم.

وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك :" بقترح ان التحرش يخرج من منطقة الجناية ويعامل معاملة الامراض النفسية الخطيرة التي تستدعي يتحط المتحرش في مستشفى الامراض العقلية ويخضع لعلاج شديد...شديد جدا...(اصله ده انسان مش فاهم أن العلاقة بتحصل بموافقة الطرفين ...ده شخص عنده خلل في دماغه )".

وأضاف :" فالاهل ممكن تقبل ان ابنها يكون متحرش وخارج من السجن..(شب وطايش-مع ابتسامه غبيه).... بس مش حتقبل يكون مريض نفسي وبيتعالج..بكده كل واحد حيعرف يربي ابنه انه مايطلعش مجنون

وقد تباينت الآراء حول مقترح إياد نصار بين مؤيد ومعارض.

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