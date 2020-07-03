القاهرة – لايف ستايل
أثار الفنان إياد نصار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما اقترح بدخول المتحرشين المصحة النفسية بدلًا من سجنهم.
وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك :" بقترح ان التحرش يخرج من منطقة الجناية ويعامل معاملة الامراض النفسية الخطيرة التي تستدعي يتحط المتحرش في مستشفى الامراض العقلية ويخضع لعلاج شديد...شديد جدا...(اصله ده انسان مش فاهم أن العلاقة بتحصل بموافقة الطرفين ...ده شخص عنده خلل في دماغه )".
وأضاف :" فالاهل ممكن تقبل ان ابنها يكون متحرش وخارج من السجن..(شب وطايش-مع ابتسامه غبيه).... بس مش حتقبل يكون مريض نفسي وبيتعالج..بكده كل واحد حيعرف يربي ابنه انه مايطلعش مجنون
وقد تباينت الآراء حول مقترح إياد نصار بين مؤيد ومعارض.
قد يهمك ايضاً:\
إياد نصار يكشف رد فعل زوجته على دوره في فيلم "الممر"
إياد نصار يكشف تفاصيل فيلم "موسى"
".
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار يثير الجدل بمقترح لمعاقبة المتحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.