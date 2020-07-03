"اللهم لا اعتراض".. ريهام حجاج تنعى الفنان محمود جمعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة ريهام حجاج على نعي الفنان محمود جمعة، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات إثر تعرضه لغيبوبة مفاجأة.
وكتبت ريهام منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، الله يرحمك ياعم محمود ويجعل مثواك الجنة يا حبيبي، اللهم لا اعتراض".
وكان الفنان محمود جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى
وافته المنية.
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