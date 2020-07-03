فيديو| "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام".. محمود عبدالغني يحشو المحشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمود عبدالمغني جمهوره بمقطع فيديو، من داخل مطبخ منزله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "عبدالمغني" في الفيديو وهو يحشو الـ"محشي"، وعلق: "ياعيني على الحلو لما تبهدله الأيام". Advertisements ووجه "مغني" نصيحة لجمهوره خلال الفيديو، قائلاً: "مش لازم تكبسيه علشان الرز يبقى مفلفل، ليه يبقى مفلفل مش عارف" وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفديو، وعلق له أحمد زاهر على الفيديو: "هاموت يا سرنكاتية" وكانت أخر أعمال الفنان محمود عبدالمغني مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، والذي عرض رمضان الماضي.

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