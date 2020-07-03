بالصور.. تشييع جثمان الفنان محمود جمعة بمقابر العائلة في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شيع العشرات من أهالي قرية الشموت ببنها، بالقليوبية، اليوم الجمعة، جنازة الفنان محمود جمعة، والذي توفي ظهر اليوم داخل مستشفى بنها الجامعي.

وحضر الجنازة، عدد من أصدقاء الراحل، منهم الشاعر فؤاد مرسي مدير عام الثقافة السابق بالقليوبية، والمخرج محمد الغباشي، والكابتن محمد بهاء بالنادي الأهلي، وعصام مرسي عضو الفرقة القومية بالقليوبية.

وكان الفنان محمود جمعة قد توفي اليوم داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عامًا، إثر نقله إلى المستشفى منذ عدة أيام، عقب تعرضه لوعكة صحية، تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية.