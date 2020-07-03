إصابة نجل أيتن عامر بـ"كسر في الترقوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طلبت الفنانة أيتن عامر، من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الدعاء لابنها يوسف بالشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت أيتن، عبر حسابها على إنستجرام: "ادعوا لابني ربنا يهون عليه الوجع والألم.. ربنا يحفظ كل الأطفال يا رب".

كما كتبت عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "ادعوا ليوسف حبيبي ربنا يهون عليه الفترة اللي جاية.. كسر في الترقوة.. الألم لا يحتمل".

يذكر أن، أيتن عامر، شاركت فى السباق الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة.