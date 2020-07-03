"مع السلامة يا صاحبي".. نجوم الفن يودعون محمود جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على نعي الفنان القدير الراحل محمود جمعة، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، في مستشفى بنها الجامعي، بعد إصابته بغيبوبة نقل على إثرها للمستشفى.

ونرصد لكم ما كتبه نعي أهل الوسط الفني في وداع الراحل :

المخرج شريف البنداري

كتب المخرج شريف البنداري، عبر حسابه على تويتر، قائلا "اللي ناس كتير متعرفوش عن محمود جمعة، إنه كان شاعر غنائي موهوب جداً، كتب أغاني مهمة لعلي الحجار في الثمانينات والتسعينات.. ربنا يرحمه رحمة واسعة على قد إخلاصه وتفانيه".

سيمون

ونعت الفنانة سيمون، جمعة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "يا ربي.. الله يرحمه".

سليمان عيد

كتب الفنان سليمان عيد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الأستاذ والصديق محمود جمعة، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".

Advertisements

محمد عبد العظيم

ونعى الفنان محمد عبدالعظيم، جمعة، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا "مع السلامة يا صاحبي.. في جنة الخلد إن شاء الله".

جمال عبدالناصر

كتب الفنان جمال عبد الناصر، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "وداعًا الصديق العزيز والشاعر الجميل والفنان القدير محمود جمعة.. خالص عزائى لأسرته وأصدقائه ومحبيه.. اللهم تغمده برحمتك وغفرانك وأسكنه فسيح جناتك..

وإنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد جمعة

كتب الفنان محمد جمعة، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "يمكن معرفتنا ماكنتش كبيرة.. بس لما اتقابلنا وقعدنا مع بعض حسيت إننا نعرف بعض من سنين.. وكنت بهزر معاك وأقولك يا بابا علشان اسمك على اسم أبويا الله يرحمه.. محمود جمعة، النهاردة انت سايبنا لمكان أفضل.. مع السلامة، ربنا يغفرلك على قد طيبة قلبك.. نسألكم الدعاء".

وكان الفنان القدير الراحل محمود جمعة، تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ودخل على إثرها في غيبوبة وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية.

يُذكر أن، أخر أعمال الفنان محمود جمعة، مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة: ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد، وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي منها "كلبش" و"بحر" و"بركة" و"زلزال".