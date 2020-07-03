عمرو سعد للراحل محمود جمعة: "كنت ممثل تحتاجه الدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان عمرو سعد، على نعي الفنان القدير الراحل محمود جمعة، الذي غادر عالمنا اليوم الجمعة، داخل مستشفى بنها الجامعي.

ونشر سعد، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كنت بحضر مسلسل من إخراج الأستاذ إبراهيم فخر، اللي عرفني بالأستاذ محمود جمعة، وعمل دور صغير في المسلسل، لأول مرة في عمر الستين وجهه المصري المنحوت الشقيان كان لافت ليا وطيبته وموهبته، ومن ساعتها، انشغلت بيه وتقريبا لم يفارق أعمالي".

Advertisements

وأضاف: "اتشرفت بيك يا عم محمود، وكنت ممثل جميل تحتاجه الدراما قوي، وإنسان طيب ورائع ونموذج للأب اللي كان بيجتهد علشان أولاده في صمت.. الله يرحمك ويكرمك وينور أخرتك يا راجل يا طيب".

وكان الفنان القدير الراحل محمود جمعة، قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ودخل على إثرها في غيبوبة وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها لعدة أيام حتى رحل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة، مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة: ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد، وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي، منها "كلبش" و"بحر" و"بركة" و"زلزال".